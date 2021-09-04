كرة يد.. مدرب الزمالك: هدفي الفوز بالسوبر ولا أعد بتحقيق كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أوليفر روي المدير الفني الجديد لنادي الزمالك لكرة اليد، أن هدفه في الوقت الحالي هو الفوز على الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، ورفض تقديم وعود بالفوز بكأس العالم للأندية (سوبر جلوب) لكنه أكد على أنه سينافس بقوة في كل مباراة.

وقال أوليفر روي في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك :"المنتخب المصري وضع نفسه في مستوى الأوروبيين، ليس فقط أثبت نفسه كمنافس لهم بل تفوق وفاز عليهم.. أمر جيد جدا للمصريين، ليس فقط على مستوى المنتخب لكن حتى للأندية، جعلنا نتمنى أن نسير على نفس النهج."

وتحدث عن اللاعبين الذين كان يعرفهم قبل تدريب الزمالك، قائلًا: "هناك العديد من اللاعبين الممزين، مثل أحمد الأحمر، وليس فقط خلال كأس العالم الأخيرة لكن من قبل ذلك، سواء مع المنتخب أو الزمالك".

وتابع :"أنا سعيد للغاية بالفريق، ونتعامل بشكل مميز، نسعى للوصول إلى طريقة أفضل وشكل أفضل لأني أسعى لتطبيق نظامي.. لا يمكن أن تشكو من أي شيء وجميع اللاعبين بيظهرون أفضل ما لديهم، والجميع حول الفريق لمساعدته."

وتحدث عن اللعب في كأس السوبر ضد الأهلي، قائلًا: "نتدرب بجدية لمباراة كأس السوبر، كان لدينا 7 لاعبين مع المنتخب المصري، نعلم أهمية المباراة وعلينا أن نعمل على أن نتحسن قدر الإمكان".

وأضاف: "قفط لدينا أسبوع بعد انضمام الدوليين لنا لتواجدهم في الألعاب الأولمبية، والمباراة ستكون تنافسية والفوز بها يعني تواجدنا في كأس العالم للأندية، ونعمل أن نكون جاهزين لهذا اليوم واحضار اللقب للزمالك".

وانتقل للحديث عن حلم المنافسة على كأس العالم للأندية، قائلًا: "أولا علينا العمل للتواجد في بطولة كأس العالم للأندية، بالفوز بكأس السوبر، ثم التفكير في المواجهة الصعبة بالبطولة، وعندما نأخذ مزيد من الوقت سنكون أفضل وأقوى،

واستطرد: "لا يمكن أن أعد بتحقيق المركز الأول أو الثاني أو الثالث، أن تعلم أنه المنافسة ستكون صعبة جدا لتواجد أبطال أوروبا سواء بطل القارة أو الوصيف، كل ما أعد به أن ننافس في كل مباراة وحينا يمكن أن يحدث أي شيء."

ويقام لقاء كأس السوبر بين الزمالك والأهلي الجمعة المقبلة في مصر، ويتأهل الفائز من المباراة لكأس العالم للأندية.