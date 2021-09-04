الكاف يُعلن طاقم حكام مباراة الجابون ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجابوني ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان المنتخب المصري قد تمكن من الفوز في مباراة الجولة الأولى على نظيره الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جرت يوم الأربعاء الماضي.

ونشر اتحاد الكرة بيان جاء فيه: "اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم من جامبيا لإدارة لقاء الجابون ومصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقيادة بكاري جاساما وعبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا."

ومن المقرر أن تقام مباراة الجولة الثانية أمام المنتخب الجابوني يوم الأحد عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الجابوني قد خسر مباراة الجولة الأولى أمام نظيره الليبي.