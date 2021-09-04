من سموحة للشاطبي .. حكاية 12 مركزاً في رحلة عبد القادر وحمدي إلي العودة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن النادي الأهلي رسمياً عودة الثنائي عمار حمدي بعد إنتهاء إعارته للاتحاد السكندري وأحمد عبد القادر حمدي بعد إنتهاء إعارته لسموحة ليدعما الفريق الأحمر الموسم القادم بناء على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

ووفقاً لتعليمات القيد للموسم الجديد فإن الأهلي سيقيد الثنائي في قائمة الصاعدين من مواليد 1999 حيث يجيز اتحاد الكر قيد 5 لاعبين من هذه المرحلة بخلاف قائمة الـ 30.

عمار حمدي

بعد سلسلة من الإعارات استمرت لمدة 4 أعوام ومشاركة مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا تحت 23 والتتويج بها بالإضافة إلي المشاركة في الأولمبياد والإنضمام لمعسكر المنتخب الأول في عهد خافيير أجيري، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، والمشاركة في مباراة النيجر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا عاد الجوكر متعدد المهام.

وتعاقد الأهلي في صيف 2018 مع حمدي من نادي النصر لمدة 5 مواسم مقابل 10 ملايين جنيه منها 5 في صورة امتيازات لم يحصل منها النادي القاهرة سوى على مليون جنيه فقط .

وعقب تعاقد الأهلي مع عمار أعار اللاعب إلي نادي طلائع الجيش ثم أعاد إعارته إلى الاتحاد السكندري موسمين هما الأفضل له منذ تصعيده موسم 2017-2018 مع نادي النصر في الدوري الممتاز.

وخلال 47 مباراة مع الاتحاد السكندري الذي يقع بمنطقة الشاطبي بمدينة الأسكندرية شغل عمار حمدي حمدي 7 مراكز وهي: الظهير الأيمن (13 مباراة) ، الجناح الأيسر (8 مباريات) ، الجناح الأيمن (8 مباريات) ، صانع الألعاب (4 مباريات) ، لاعب الوسط الأيمن (مبارتان) ، المهاجم الثاني (مباراة) ، لاعب وسط (مباراة).

وسجل عمار3371 دقيقة إجمالي ما لعبه في الـ 47 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 6 كما إنه خاض مع المنتخب الأوليمبي 10 مباريات رسمية ببطولة أفريقيا تحت 23 عام و4 مباريات في أولمبياد طوكيو سجل فيهم هدف وصنع أخر .

أحمد عبد القادر

اختلف حال أحمد عبد القادر ابن قطاع الناشئين بالأهلي عن عمار حيث عاد سريعاً بعد موسم واحد تألق خلاله مع نادي سموحة وأصبح من نجوم الفريق الأزرق الذي احتل المركز الرابع ببطولة الدوري.

عبد القادر كان قد رحل للاحتراف في نادي سبارتا براج التشيكي في يناير 2018 مستغلاً عدم وجود عقد احترافي يربطه بالأهلي ليعود في سبتمبر الماضي لناديه الذي تعاقد معه مقابل 120 ألف دولار.

وخلال 27 مباراة مع سموحة لعب عبد القادر في 5 مراكز وهي : صانع الألعاب (18 مباراة) ، لاعب الوسط الأيسر (5 مباريات) ، وسط مدافع ( مباراتان) ، جناح أيسر (مباراة) ، مهاجم (مباراة).

وسجل عبد القادر 2020 دقيقة إجمالي ما لعبه في الـ 27 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 وحصل على 4 إنذارات ولم يحصل على كارت أحمر.

الجدير بالذكر أن الأهلي أعلن تعاقده مع 4 لاعبين بشكل رسمي وهم: كريم فؤاد من نادي النجوم وحسام حسن من نادي سموحة والموزمبيقي لويس ميكيسون من نادي سيمبا التنزاني والجنوب أفريقي بيرسي تاو من نادي برايتون الإنجليزي.