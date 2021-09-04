الفرنسي ريبيري يوافق على الانتقال إلى ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

أكد المدير الرياضي في نادي ساليرنيتانا الايطالي “أنجيلو فابياني” أنهم توصلوا إلى اتفاق كامل مع الدولي الفرنسي فرانك ريبيري على الشروط الشخصية قبل التوقيع الرسمي للنادي خلال الميركاتو الصيفي 2021 في صفقة انتقال حر.

وكان الأسطورة الفرنسية في فيورنتينا لمدة عامين قبل أن ينتهي عقده مع النادي، ثم كان قريبًا من هيلاس فيرونا وحتى تورينو لكنه اختار الصاعد حديثاً لمصاف الدوري الايطالي.

وقال فابياني لـ Telecolore: “كان ريبيري من بين اللاعبين الأحرار الذين استمروا في اللعب بمستوى معين وكان مديرنا العام متحمسًا على الفور للفكرة”.

وأوضح “أردناه لخبرته، يمكنه مساعدتنا على النمو وستكون المدينة بأكملها خلفنا تمامًا. المدرب أيضًا سيكون لديه المزيد من الخيارات تحت تصرفه “.

واختار ريبيري النادي المقاتل على الهبوط ساليرنيتانا بدلاً من فيرونا أو تورينو، في أول موسم للنادي في الدوري الايطالي منذ 22 عامًا.

وتابع المدير الرياضي للنادي الايطالي حديثه عن ريبيري بالقول ” في حقيقة أنه لم يكن يناقش الراتب بقدر ما يسأل عن المدينة، ورؤية جمال ساليرنو وكذلك مشاهدة بعض مبارياتنا، ما يعطيك فكرة عن الرجل ”

وأكمل فابياني “ربما كان مقتنعًا برؤية نادٍ يطور كرة القدم على مدى السنوات القليلة الماضية.”

وختم “أخبرني مستشاري أنه تصرف بكل الوضوح وأريد أن أشكره على مجرد التفكير في ساليرنو. إنه شيء يجب أن يفخر به كل شخص في النادي “.