صفقات الاهلي | موسيماني يُعيد اكتشاف عمار حمدي وأحمد عبد القادر

طلب المدير الفني للنادي الاهلي «بيتسو موسيماني» إعادة الثنائي المعار عمار حمدي وأحمد عبد القادر فور فتح سوق الانتقالات المصري هذا الصيف، لرغبته في منحهم فرصة مميزة للعب بعض الأدوار خلال الموسم الجديد 2022/2021.

ووافقت إدارة الاهلي على إعادة عمار حمدي من الاتحاد السكندري، وأحمد عبد القادر من سموحة، بعدما نجحا في تقديم مستوى ثابت خلال فترة الإعارة الموسم الماضي.

وحرص الاهلي على تقديم اللاعبيّن من جديد إلى الجمهور في بيان رسمي وبصور جديدة تم نشرها عبر الصفحة الرسمية على تويتر وفيسبوك.

ماذا قدم أحمد عبد القادر مع سموحة؟

صفقات الاهلي | موسيماني يُعيد اكتشاف أحمد عبد القادر صفقات الاهلي | موسيماني يُعيد اكتشاف أحمد عبد القادر

قدم أحمد محمد عبد القادر – شبيه نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز- مستوى رائع مع سموحة في موسم 2021/2020 سواء على مستوى صناعة الألعاب أو تسجيل الأهداف.

وتمكن اللاعب صاحب الـ 22 عامًا من تسجيل 9 أهداف في 27 مباراة لعبهم مع سموحة بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وكانت أبرز مباريات أحمد عبد القادر خلال فترة اعارته من الاهلي لسموحة أمام نادي بيراميدز في الجولة 26، عندما سجل ثنائية في الدقيقتين 3 و52، وانتهت المباراة على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة 3/0 يوم 15 يونيو 2021.

كما سجل أحمد عبد القادر هدف فوز سموحة على المصري البورسعيدي في توقيت قاتل من المباراة (الدقيقة 86) ضمن مباريات الجولة 31 يوم 16 أغسطس الماضي.

ويُجيد عبد القادر كجناح أيمن وأيسر وفي مركز المهاجم المتأخر، كما يستطيع لعب دور صانع الألعاب تحت رأس الحربة، ما سيعطي موسيماني المزيد من الخيارات الهجومية في حال تراجع مستوى محمد مجدي أفشة أو طاهر محمد طاهر.

ماذا قدم عمار حمدي مع الاتحاد السكندري؟

لعب عمار حمدي ما مجموعه 30 مباراة مع الاتحاد السكندري في الدوري الموسم الماضي، من بينهم 5 مباريات كلاعب بديل.

وبسبب اهتمامه بتأدية الأدوار الدفاعية، لم يسجل عمار سوى هدف وحيد في الموسم الماضي أمام بيراميدز، وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد 2/1 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الجولة الأولى من الدوري.

ونشبت مشادة كلامية بينه وبين وزميله السابق في الاهلي «رمضان صبحي» بعد تسجيله للهدف، بسبب اشارات مثيرة للجدل من عمار حمدي تتعلق بالأموال.