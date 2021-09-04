تصريح مزيف..بروتوكولات بريطانيا تنفي طلب الملكة اليزابيث لـ قميص رونالدو

أكدت وسائل إعلام بريطانية موثوقة زيف التصريح الذي نُسب إلى ملكة بريطانية اليزابيث بخصوص رغبتها في الحصول أول قميص موقع من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد عودته إلى مانشستر يونايتد في نهاية الميركاتو الصيفي 2021.

وأثار خبر طلب الملكة اليزابيث الثانية قميص مانشستر يونايتد الجديد بتوقيع كريستيانو رونالدو جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما من جانب جمهور نادي آرسنال.

وكشفت الملكة اليزابيث في وقت سابق عن تشجيعها لنادي آرسنال، ما دفع أنصاره لوصفه بفخر العاصمة لندن رغم فشل فريق المدفعجية في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، كما فعل تشيلسي الذي حصد لقبه الثاني هذا العام على حساب مانشستر سيتي في نهائي ملعب بورتو.

وأشار موقع سنوبس إلى أن الخبر مزيف تمامًا، وأكد أن الملكة لم يسبق لها طلب توقيع أي شخص مهما كانت درجة شهرته وأهميته في المجتمع، ومن المستحيل أن يكون تصرفها تجاه رونالدو حقيقيًا، فلا يمكن أن تكسر بهذه البساطة جميع البروتوكولات المعمول بها في بريطانيا على مر العصور.

وأحدثت عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد من جديد ضجة غير عادية، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي، لولا تدخل المدرب الاسطوري للشياطين الحمر «السير أليكس فيرجسون» بتواصله بشكل شخصي مع اللاعب لإقناعه بالعودة إلى مسرح الأحلام (ملعب أولد ترافورد).

وتضاعفت الضجة أكثر حين وافقت رابطة الدوري الانجليزي على عمل استثناء في قانون تغيير الأرقام فور تنازل اللاعب الاوروجوياني إدينسون كافاني عن الرقم 7 من أجل منحه لكريستيانو رونالدو، وتزامن مع قرار منح القميص رقم 7 ظهور تصريح منسوب لملكة إنجلترا حول رغبتها في أخذ أول قميص موقع باسم كريستيانو رونالدو.

وكان موقع سبورتس إنوفايشن سوسايتي، المختص في تقارير كرة القدم، مصدر التصريح المزيف لملكة إنجلترا، حين قال «الملكة طلبت قميصًا موقعًا من رونالدو، بالاضافة إلى 80 قميصًا آخرًا للحاشية الملكية، وهو طلب غير مسبوق تاريخيًا».

وكان من المثير للجدل، نقل صحف لها باع طويل في الاخبار الرياضية مثل ديلي إكسبريس، الخبر الغريب من نوعه، والذي سجل واقعة تاريخية للملكة إليزابيث عاشقة نادي آرسنال.

لكن بعد ساعات قليلة، قرر موقع سبورتس إنوفايشن سوسايتي حذف الخبر يشكل تام، وحذف التغريدة، وتقديم اعتذار رسمي بسبب عدم تأكده من الخبر الذي نُشر حول الملكة ورونالدو.