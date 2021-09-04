المغربي نبيل درار يُرافق مرتضى بن وناس في قاسم باشا

أعلن نادي قاسم باشا التركي تعاقده الرسمي مع الجناح الدولي المغربي «نبيل درار» في صفقة انتقال حر، قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021 في الدوري التركي الممتاز.

وبحث نبيل درار عن ناد جديد منذ بداية سوق الانتقالات الصيفي عقب انتهاء عقده الطويل مع العملاق التركي «فنربخشة» الذي دافع عن ألوانه في 73 مباراة بمنافسات الدوري، سجل خلالهم 7 أهداف.

وقضى اللاعب صاحب الـ 35 عامًا النصف الثاني من الموسم الماضي 2021/2020 معارًا لنادي كلوب بروج البلجيكي، الذي أشركه في 5 مباريات بجميع المسابقات، من بينهم مباراتين كبديل في الدوري البلجيكي الممتاز، ومباراتين في بطولة الدوري الأوروبي أمام دينامو كييف الأوكراني.

وسيرافق نبيل درار النجم التونسي مرتضى بن وناس في قاسم باشا خلال الموسم، حيث انضم مرتضى من النجم الساحلي هذا الصيف بعقد مدته عامين ينتهي في يونيو 2023، بينما وقع نبيل درار على عقد مدته سنة واحدة ينتهي في يونيو 2022.

ويُعد نبيل درار الصفقة الـ 12 لنادي قاسم باشا خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد كل من السورينامي ريان دونك والدنماركي نيكولاي جورجينسين والهولندي جيفري بروما والفرنسي فالنتين إيسريك والألماني أحمت إنجين والثلاثي التركي هارون تيكين وساكيب إيتاش وأويتون أوزدوجان، بالاضافة للثنائي المعار من سبارتا براج التشيكي ولوريان الفرنسي (ميشال ترافنيك وأوميت بوزوك).

وكان نبيل درار بدأ مسيرته مع نادي ديجيم سبورت البلجيكي عام 2005، ولمع نجمه رفقة نادي كلوب بروج البلجيكي في الفترة من 2008 إلى 2012، لينتقل بعدها إلى موناكو الفرنسي الذي عاش معه أفضل أيامه حتى رحل في 2017 إلى فنربخشة.