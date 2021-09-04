ماذا قال رونالدو بعد تنازل كافاني عن الرقم 7؟

حرص الاسطورة كريستيانو رونالدو على توجيه الشكر لزميله في مانشستر يونايتد «إدينسون كافاني» بعدما تنازل عن القميص رقم 7 في بادرة لاقت استحسان عشاق الشياطين الحمر.

وأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، أول أمس الخميس، عودة كريستيانو رونالدو لارتداء القميص رقم 7 الذي بدأ به مسيرته مع الفريق عام 2003 بعد رحيل ديفيد بيكهام إلى ريال مدريد.

ويُمثل القميص رقم 7 الكثير بالنسبة لكريستيانو رونالدو، فقد التصق باسمه بشكل كبير، كما أنه قام بإنشاء سلسلة فنادق تحمل اسم CR7.

وقال كريستيانو رونالدو في حديثه مع موقع مانشستر يونايتد، بعد حصوله على الرقم 7 «لم أكن واثقًا من إمكانية ارتدائي لرقمي المفضل مرة أخرى، لهذا أود أن أقول شكرًا جزيلاً لإيدينسون كافاني لأنه تنازل عن الرقم 7، إنها لافتة مُذهلة».

وعلق تويتر مانشستر يونايتد الرسمي قائلاً «نحن محظوظون برونالدو وكافاني، كانت بادرة طيبة من إدينسون».

وتمنع قوانين رابطة الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج» تغيير أرقام القمصان بعد انطلاق الموسم الكروي مهما كان السبب، إلا أن الرابطة راجعت القانون وقامت باستثناء في حالة كريستيانو رونالدو.

ويعتقد جمهور مانشستر يونايتد بعد تنازل كافاني عن الرقم 7، تنازل برونو فيرنانديز عن تنفيذ ركلات الجزاء والركلات الثابتة لكريستيانو رونالدو، ويُناقش البعض ضرورة منح شارة القيادة لرونالدو بدلاً من الانجليزي هاري ماجواير الذي انضم لصفوف الفريق قبل عامين فقط.