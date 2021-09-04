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تعرف على أعلى الدوريات قيمة سوقية في العالم

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المنامة - ياسر ابراهيم - بفارق كبير، يتصدر الممتاز لكرة القدم، قائمة أعلى الدوريات الكروية قيمة سوقية في العالم.
 
واللافت أن قيمة لكرة القدم (الكالتشيو) ارتفعت وباتت تساوي قيمة (الليغا)، والذي كان يتقدم على "الكالتشيو" في القوائم السابقة.
 
وتبلغ قيمة البطولات الكروية في قائمة العشرة الأوائل نحو 32 مليار يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt):
 
البريميرليغ: 9 مليارات يورو.

الليغا: 5 مليارات يورو.

الكالتشيو: 5 مليارات يورو.

الدوري الألماني: 4.2 مليارات يورو.

الدوري الفرنسي: 3.6 مليارات يورو.

الدوري البرتغالي الممتاز: 1.2 مليار يورو.

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب): 1.1 مليار يورو.

الدوري البرازيلي: مليار يورو.

الدوري الأميركي: 966 مليون يورو.

الدوري الروسي الممتاز: 959 مليون يورو.
 
 
المصدر : مواقع إلكترونية

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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