الامارات | الأهلي المصري يستعيد حمدي وعبدالقادر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يستعيد حمدي وعبدالقادر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم عودة الثنائي أحمد عبدالقادر حمدي وعمار حمدي بشكل نهائي من الإعارة.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن عبدالقادر وحمدي عادا للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارتهما لناديي سموحة والاتحاد السكندري على التوالي.

وأضاف أن عودة الثنائي جاءت بعد المستوى الذي ظهرا عليه في الموسم الماضي، ووفقا لرؤية الجهاز الفني ولجنة التخطيط، وبالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي.

وأوضح أمير توفيق أن الجهاز الفني يحرص دائمًا على مُتابعة اللاعبين المُعارين، موضحاً أن عودة أحمد عبدالقادر وعمار حمدي، تؤكد على نجاح سياسة النادي خلال السنوات الأخيرة التي تهدف إلى إعارة بعض اللاعبين لإكسابهم المزيد من الخبرات قبل العودة مجددا للأهلي.

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