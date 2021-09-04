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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «أبيض» الشباب يخسر تجربته الودية الأولى أمام الكويت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021
خسر منتخب الإمارات للشباب مواليد 2003، أمام الكويت 1-2، في المباراة الودية الأولى التي جرت أمس الجمعة، على ملعب ذياب عوانة بدبي، ضمن معسكره الداخلي باتحاد الكرة في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب بمدينة البصرة العراقية نوفمبر المقبل.
وسجل هدف "الأبيض" اللاعب صالح الحوسني في الدقيقة 46.
وحرص الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدرب الإسباني فرانك أورتيغا على مشاركة غالبية اللاعبين خلال شوطي المباراة.
ويلتقي المنتخبان مجدداً يوم غد الأحد، في المباراة الودية الثانية على الملعب ذاته.