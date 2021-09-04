«أبيض» الشباب يخسر تجربته الودية الأولى أمام الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

خسر منتخب الإمارات للشباب مواليد 2003، أمام الكويت 1-2، في المباراة الودية الأولى التي جرت أمس الجمعة، على ملعب ذياب عوانة بدبي، ضمن معسكره الداخلي باتحاد الكرة في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب بمدينة البصرة العراقية نوفمبر المقبل.

