منتخب المكسيك يسافر إلى كوستاريكا دون مارتينو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

سافر منتخب المكسيك لكرة القدم إلى كوستاريكا لمواجهة الفريق الوطني لهذا البلد، في إطار تصفيات "كونكاكاف" لمونديال 2022، دون مدربه الأرجنتيني خيراردو مارتينو الذي خضع لجراحة في العين.



وخضع مارتينو أمس الجمعة، لعملية ناجحة من أجل علاجه من انفصال بالشبكية، ما سيمنعه من قيادة المنتخب المكسيكي في مواجهة كوستاريكا وبعدها بنما في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح الاتحاد المكسيكي للعبة من خلال بيان أنه "وفقاً للطبيب المعالج، كان من المهم إجراء العملية الجراحية بشكل طارئ".

وسيحتاج المدرب الأرجنتيني 21 يوماً للتعافي، ولن يتمكن من السفر إلى كوستاريكا أو بنما وإلا قد يتعرض لخطر فقدان البصر، بحسب ما أعلنه الاتحاد، لذلك سيبقى في المكسيك وسيقوم مساعده خورخي تيلر بقيادة "التريكولور" في المباراتين المقبلتين.

وخضع مارتينو لهذه العملية بعد يوم من قيادة الفريق للانتصار على جامايكا 2-1 في مستهل مشوار المكسيك بالدور الثالث والنهائي من التصفيات.

وبهذه النتيجة، حصدت المكسيك ثلاث نقاط تحتل بها المرتبة الأولى في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.