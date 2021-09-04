وزير الرياضة يُهنيء "يد الأهلي" بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

هنأ وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، فريق النادي الأهلي لكرة اليد عقب تتويجه بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس.

وكان الأهلي قد توّج ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على نظيره المغربي وداد سمارة، يوم الخميس الماضي.

وشدد وزير الرياضة، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، على دعمه ومؤازرته لجميع الفرق المصرية خلال مشاركتها في البطولات الأفريقية في مختلف الألعاب الرياضية، وحثهم علي الفوز في المنافسات القارية لإضافة الإنجازات في سجل الرياضة المصرية.

وتأهل الأهلي عقب فوزه بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس للمشاركة في السوبر الإفريقي 2022 المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب).