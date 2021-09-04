بث مباشر : شاهد مباراة الاردن وهايتي في بطولة البحرين الودية رابط يلا شوت

شاهد مباراة الاردن وهايتي في بث مباشر رابط يلا شوت ببطولة البحرين الودية ضمن العطلة الدولية للفيفا، والمقرر إقامتها ضمن مباريات اليوم السبت 4 سبتمبر.

وينطلق بث مباشر ودية الاردن ضد هايتي على ستاد البحرين الوطني في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية والأردن، وتنقل على القناة الرياضية الاردنية والقناة الرياضية البحرينية.

ويُحضر منتخب الاردن نفسه لبطولة فيفا كأس العرب 2021 التي ستقام نهاية العام الجاري في قطر، والبداية بالفوز على هايتي اليوم قبل مواجهة البحرين في المباراة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

وكان المنتخب البحريني تمكن من الفوز بسهولة على هايتي في المباراة الأولى ببطولة البحرية الودية يوم الاربعاء الماضي بنتيجة 1/6 ليترشح إلى المباراة النهائية.

وتُشكل مباراة هايتي فرصة هامة للمدير الفني العراقي عدنان حمد لاختبار بعض اللاعبين الذين قام باختيارهم للتواجد مع منتخب الاردن في الفترة القادمة.

واختار عدنان حمد 26 لاعبًا للتواجد معه في المنامة هذا الأسبوع، لم يكن من بينهم النجم الموهوب «موسى التعمري» بسبب تعرضه للإصابة.

وانضم لصفوف المنتخب الاردني «معتز ياسين وعبد الله الفاخوري ومحمود الكواملة ومالك شلبية ويزن العرب ومهند خير الله وأنس بني ياسين وهادي الحوراني ومحمد الدميري ومحمد أبو حشيش وإحسان حداد وأحمد ثائر وعبد الله نصيب ونزار الرشدان ومحمد راتب ونور الروابدة وإبراهيم سعادة ويوسف أبو جلبوش وأحمد عرسان ومحمد أبو زريق شرارة وعدي الصيفي وعلي علوان وأنس العواضات وبهاء فيصل وحمزة الدردور ويزن النعيمات.

وتعرض منتخب الاردن للخسارة مرة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها في جميع المنافسات، كانت أمام أستراليا في ختام المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بهدف دون رد.

واستطاع المنتخب الأردني الترشح إلى بطولة فيفا كأس العرب 2021 بعد تجاوزه لعقبة منتخب جنوب السودان في المرحلة التأهيلية بثلاثة أهداف دون رد يوم 21 يونيو الماضي، وكانت تلك آخر مباراة يلعبها الفريق قبل مواجهة هايتي اليوم.

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