بث مباشر : شاهد مباراة البرتغال وقطر في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

شاهد مباراة البرتغال وقطر في تصفيات كأس العالم 2022، في بث مباشر مع الخليج 365 ويلا شوت، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت 4 سبتمبر على ملعب ناجيردي في مدينة ديبريسين المجرية.

تنطلق مباراة البرتغال وقطر في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينيتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بالاضافة إلى قنوات sport tv1 البرتغالية، وsky sports football uk وقناة فوتبول 3 الأوكرانية على قمر تيليكون 2A.

وتقام هذه المواجهة ضمن منافسات المجموعة الأولى (A) التي تضم منتخبات جمهورية آيرلندا وأذربيجان وصربيا ولوكسمبورج، بجانب قطر والبرتغال.

ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 10 نقاط بعد تمكنه من قلب تأخره إلى فوز مثير على جمهورية آيرلندا في الجولة الرابعة الأسبوع الماضي، بفضل ثنائية سجلها كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 88 و96، ليتصدر بعدها لائحة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية عبر التاريخ برصيد 111 هدفًا بفارق هدفين عن الإيراني علي دائي.

ولم يسبق للمنتخب القطري مواجهة البرتغال في أي مباراة سابقة، لكنه سيقابله في مناسبتين خلال هذا العام، 4 سبتمبر و9 أكتوبر 2021، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ضم المنتخب القطري لتصفيات كأس العالم 2022 كضيف شرف، لمساعدته على التحضير بشكل مثالي لاستضافة الحدث الكبير نهاية العام المقبل.

وخسر المنتخب القطري مباراته الماضية في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم بنتيجة 4-0 أمام نظيره الصربي الأسبوع الماضي.

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