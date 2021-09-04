رادميل فالكاو يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة رايو فاليكانو

عاد الدولي الكولومبي رادميل فالكاو إلى الدوري الإسباني خلال الميركاتو الصيفي 2021، ووقع مع نادي رايو فاليكانو في ثاني تجاربه في الليجا الإسبانية بعد الفترة الناجحة مع أتليتكو مدريد.

ووقع فالكاو في صفقة انتقال حر مع النادي المدريدي رايو فاليكانو بعد نهاية عقد المهاجم البالغ 35 عاماً مع نادي جالطة سراي بنهاية موسم 2019/2020، حيث ظل الموسم الفارط دون فريق.

وكانت أفضل فترات فالكاو مع أتليتكو مدريد الاسباني تحت قيادة دييجو سيميوني، حين حقق معه لقب الدوري الأوروبي 2012 وهداف البطولة و كأس ملك إسبانيا 2013 على حساب ريال مدريد وكأس السوبر الأوروبي في نفس العام على حساب تشيلسي الإنجليزي.

ومر فالكاو بتجارب عديدة في مشواره الكروي الغني عن التعريف، حيث حمل ألوان أندية ريفر بليت الارجنتيني بورتو البرتغالي و أتليتكو مدريد الاسباني و موناكو الفرنسي و مانشستر يونايتد الانجليزي وتشيلسي و جالطة سراي التركي – على الترتيب.

صفقات رايو فاليكانو الاسباني في الميركاتو الصيفي 2021