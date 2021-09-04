رادميل فالكاو يعود إلى الدوري الإسباني من بوابة رايو فاليكانو

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عاد الدولي الكولومبي رادميل فالكاو إلى الدوري الإسباني خلال الميركاتو الصيفي 2021، ووقع مع نادي رايو فاليكانو في ثاني تجاربه في الليجا الإسبانية بعد الفترة الناجحة مع أتليتكو مدريد.
ووقع فالكاو في صفقة انتقال حر مع النادي المدريدي رايو فاليكانو بعد نهاية عقد المهاجم البالغ 35 عاماً مع نادي جالطة سراي بنهاية موسم 2019/2020، حيث ظل الموسم الفارط دون فريق.
وكانت أفضل فترات فالكاو مع أتليتكو مدريد الاسباني تحت قيادة دييجو سيميوني، حين حقق معه لقب الدوري الأوروبي 2012 وهداف البطولة و كأس ملك إسبانيا 2013 على حساب ريال مدريد وكأس السوبر الأوروبي في نفس العام على حساب تشيلسي الإنجليزي.
ومر فالكاو بتجارب عديدة في مشواره الكروي الغني عن التعريف، حيث حمل ألوان أندية ريفر بليت الارجنتيني بورتو البرتغالي و أتليتكو مدريد الاسباني و موناكو الفرنسي و مانشستر يونايتد الانجليزي وتشيلسي و جالطة سراي التركي – على الترتيب.
صفقات رايو فاليكانو الاسباني في الميركاتو الصيفي 2021
- الكولومبي راداميل فالكاو – قادم من جالطة سراي التركي
- الإسباني فران جارسيا – قادم من ريال مدريد كاستيا
- الفرنسي راندي نتيكا – قادم من فوينلابرادا الاسباني
- السنغالي باتي سي – قادم من فوينلابرادا الاسباني
- الألباني ايفان باليو – قادم من ألميريا الاسباني
- الكولومبي ايفان اربوليدا – قادم من بانفيلد الارجنتيني
- الاسباني مارتن ماركويلانز – قادم من ريال سوسيداد الاسباني
- البرتغالي كيفن رودريجيز – قادم من ريال سوسيداد الاسباني
- الاسباني سيرجي جوارديولا – قادم من بلد الوليد الاسباني
- الاسباني اوناي لوبيز – قادم من اثليتيك بيلباو الاسباني
- الصربي نيكولاس ماراس – قادم من ألميريا الاسباني
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