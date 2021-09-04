بيانيتش يهاجم مدرب برشلونة كومان.. “من البداية كان ضدي”

انتقد النجم الدولي البوسني “ميراليم بيانيتش” بشدة، مدرب نادي برشلونة الاسباني رونالد كومان، معتبراً اياه أحد أسباب فشله في موسمه الأول مع البلوجرانا بعد التوقيع معه قادماً من يوفنتوس الايطالي.

وتصادف توقيع بيانيتش مع النادي الكتالوني، بتعيين المدير الفني الهولندي رونالد كومان كمدرب جديد للفريق، إلا أن لاعب خط الوسط، عانى الأمرين تحت قيادة مدرب برشلونة، ما جعله يغير الوجهة نحو بيشكتاش التركي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وقال بيانيتش في حوار صريح مع صحيفة الماركا الإسبانية أن كومان لم يحاول شرح الأمور له أو إيجاد حل يناسبه في الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي 2020/2021، ما أثر على مردوده في النادي.

وأوضح لاعب خط الوسط “كنت سأذهب لأسأله عما يريده مني، سواء بشكل موضعي أو ما الذي كنت أقوم به بشكل جيد أو سيئ”.

وتابع بيانيتش “أردت التكيف بأسرع ما يمكن مع الفريق وأن أكون مفيدًا. تحتاج إلى 17 أو 18 لاعبًا من فريق للفوز بالألقاب. لم يكن لديه مشاكل في طريقة لعبي ولم يقدم لي إجابات.”

وأكمل “مر الوقت وسار الوضع من سيء إلى أسوأ دون أي سبب. كما قلت، كنت محترفًا، لذا يصعب فهم ذلك. كثير من الناس في الداخل لم يفهموا ذلك أيضًا “.

وختم الدولي البوسني حديثه قائلاً “عليك أن تكون صارمًا، لأنه في بعض الأحيان كان من الممكن أن أتفاعل معه بشكل سيئ، لكنني كنت دائمًا محترمًا معه ومع زملائي في الفريق. كان لديه موقف ضدي من البداية.”