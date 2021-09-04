الإصابة تبعد مينامينو عن تشكيلة اليابان أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2022

انسحب اللاعب تاكومي مينامينو من تشكيلة اليابان التي ستواجه الصين في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب إصابة غير محددة، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى مخاوف لدى نادي ليفربول بعد ضربة روبرتو فيرمينو في أوتار الركبة.

وكان مينامينو بديلاً غير مستخدم طوال الهزيمة يوم الخميس 1-0 أمام منتخب سلطنة عمان، ومن المؤكد غيابه في مباراة تصفيات كأس العالم ضد الصين الأسبوع المقبل، حيث أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لم يقم بالرحلة إلى الدوحة وسيعود بدلاً من ذلك إلى ميرسيسايد ليتم تقييمه من قبل الطاقم الطبي في ليفربول.

وأكد الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان يوم السبت أن مينامينو “قد انسحب من الفريق بسبب الإصابة”، على الرغم أن طبيعة المشكلة وخطورتها غير واضحة حتى الآن.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يترك فيها المهاجم منتخب اليابان في وقت مبكر من هذا العام، بعد أن انسحب من أولمبياد طوكيو خلال الصيف للتركيز على التزامات ما قبل الموسم مع ليفربول.

ومع ذلك، يبدو هذه المرة، أن مينامينو سيحتاج إلى وقت خارج الملاعب، والذي يأتي على خلفية إصابة فيرمينو في أوتار الركبة في التعادل 1-1 مع تشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يُتوقع أن يغيب فيرمينو فترة طويلة، لكن من المرجح أن يغيب عن المواجهات القادمة مع ليدز يونايتد في الدوري وميلان الايطالي في دوري ابطال اوروبا، حيث من المقرر أن يبدأ دييجو جوتا مكانه.

ويقلل عدم توفر فيرمينو ومينامينو من خيارات يورجن كلوب بشكل كبير – لا سيما بالنظر إلى قرار عدم التعاقد مع مهاجم آخر قبل الموعد النهائي لإغلاق الميركاتو الصيفي 2021.

الدولي الياباني ظاهريًا، هو الخيار الاحتياطي الأساسي وراء الأربعة أسماء العادية في الهجوم مع يورجن كلوب، “روبيرتو فيرمينو، دييجو جوتا، محمد صلاح و ساديو ماني”، مع ديفوك اوريجى و هارفي إليوت فقط، كأسماء هجومية أخرى في تشكيلة الفريق.