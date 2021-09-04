مهاجم النصر حمد اللّه يرحب بالعودة لصفوف المنتخب المغربي

رحب مهاجم نادي النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله بفكرة العودة من جديد لتمثيل المنتخب المغربي، معبراً عن طموحه في تحقيق ذلك ومؤكداً أنه حق مشروع لأي لاعب كرة قدم.

وقال حمد الله في رده على سؤال أحد المتابعين من خلال لقاء خاص مع حساب نادي النصر السعودي، أن إمكانية العودة لتمثيل أسود الأطلس تراوده و أنه متأكد من العودة لصفوف منتخب بلاده في المستقبل القريب.

وكان سؤال متابع نادي النصر للمهاجم المغربي “لماذا لم يكتب لمسيرتك المميزة النجاح مع المنتخب المغربي، ما هي الأسباب وهل يمكن عودتك لصفوف المنتخب؟

وأوضح حمد الله رداً على السؤال بالقول “الأسباب متعددة وهناك عوامل كثيرة تسببت في غيابي عن المنتخب الوطني “، دون الخوض في هذه الأسباب من قبل مهاجم نادي النصر السعودي.

وعن إمكانية العودة مجدداً قال حمد الله “أنا شخص طموح، ومتأكد من العودة إلى صفوف المنتخب المغربي مستقبلاً لأنه شرف وحق مشروع في نفس الوقت لأي لاعب، تمثيل منتخب بلاده “.

ويستمر غياب حمد الله عن صفوف المنتخب المغربي منذ المعسكر الإعدادي لأسود الأطلس لكأس الأمم الافريقية 2019 في مصر، بعد خلاف مع بعض لاعبي المنتخب أدى إلى مغادرة مهاجم النصر للمعسكر قبل بداية النهائيات.

ورفض منذ ذلك الحين، الفرنسي هيرفي رينارد دعوة حمد الله لصفوف المنتخب المغربي مرة أخرى، كما يستمر المدير الفني الحالي للنخبة المغربية “وحيد خاليلوزيتش”، في تجاهل هداف الدوري السعودي للمحترفين في موسمين متتاليين.