بعد رباعية جيبوتي.. سليماني يعتلي صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الجزائري

اعتلى المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الجزائري مناصفة مع اللاعب “عبد الحفيظ تاصفاوت” مستفيداً من الرباعية التي وقع عليها أمام منتخب جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022.

وسجل إسلام سليماني سوبر هاتريك في فوز محاربي الصحراء بنتيجة 0/8 على حساب نظيره من جيبوتي مساء الخميس في الجولة الأولى من الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

ورفع مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي السابق، رصيده إلى 36 هدف مع منتخب الجزائر، وهو نفس رصيد الهداف التاريخي لمحاربي الصحراء “عبد الحفيظ تاصفاوت”ً، لكن الفرصة المواتية أمام سيلماني لزيادة الغلة و الانفراد بالرقم القياسي في الاستحقاقات القادمة.

ويتفوق إسلام سليماني على أسماء كبيرة في تاريخ الكرة الجزائرية من حيث عدد الأهداف المسجلة مع منتخب الجزائر، من قبيل لخضر بلومي و رابح ماجر ورفيق صايفي.

ومن اللاعبين الممارسين حالياً، يعد نجم مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” أقرب اللاعبين من إسلام سليماني في ترتيب هدافي المنتخب الجزائري عبر التاريخ، حيث يتوفر محرز على 22 هدف حتى الآن مع النخبة الجزائرية، فيما يمتلك مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح 21 هدف دولي في رصيده.

ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الجزائري