الامارات | عبدالله السعيد يتنازل عن 58 مليون جنيه ويقبل بنصفهم في الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يتنازل عن 58 مليون جنيه ويقبل بنصفهم في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير إعلامية في مصر، أن لاعب خط وسط بيراميدز الدولي عبد الله السعيد، عرض على ناديه التنازل عن 58 مليون جنيه للسماح له بالرحيل والانضمام لنادي الزمالك الذي يتمسك بالحصول على خدمات اللاعب.

وأشارت قناة أون سبورت الرياضية المصرية أن السعيد لديه مستحقات تبلغ ثمانية ملايين جنيه عن الموسم الحالي، إضافة إلى 50 مليون جنيه قيمة عقده عن موسمين قادمين، وانه مستعد للتنازل عن مستحقاته للعب لنادي الزمالك الذي عرض عليه عقد مدته موسمين يحصل بموجبهما على 30 مليون جنيه بواقع 15 مليون جينه في الموسم الواحد.

وأشارت القناة في تقرير لها عن صفقات الموسم الجديد، أن كل من عبد الله السعيد ونادي الزمالك متمسكان ببعضهما البعض في الموسم الجديد في الوقت الذي يرفض فيه نادي بيراميدز التفريط في اللاعب للحاجة إلى جهوده، اذ أصدر بيان صحافي عصر الجمعة للتأكيد على ذلك.

ويرغب مسؤولو الزمالك في الحصول على خدمات من لاعبي بيراميدز وهم عبد الله السعيد ونبيل عماد دونغا وأحمد أيمن منصور وأحمد عادل، فيما يرغب بيراميدز التعاقد مع الحارس محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني من الزمالك.

وتتوقع مصادر أن تكون صفقتي نبيل عماد دونغا وأيمن منصور هما الأقرب للإتمام على أن يستغنى الزمالك عن المدافع محمد عبد الغني ودفع مبلغ مبلغ مالي لنادي بيراميدز

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