الامارات | اثنان من كبار الإعلاميين في مصر يُغضبان الأهلي.. والسبب الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن اثنان من كبار الإعلاميين في مصر يُغضبان الأهلي.. والسبب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر قريبة الصلة من الأهلي المصري، أن إدارة النادي غاضبة بشدة من التصريحات التي خرجت من الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال استضافته رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، حسين لبيب عبر قناة القاهرة والناس، ووصفه لمشجعين النادي الأهلي، بأنهم "جمهور السمع والطاعة"، فيما امتدح جماهير الزمالك ووصفهم بأنهم الأكثر ثقافة مقارنة بأقرانهم في الأهلي.

وأشارت تلك المصادر لـ "الإمارات اليوم"، أن الأهلي يعتزم اتخاذ خطوة تصعيدية ضد إبراهيم عيسى بتقديم شكوى لإدارة القناة والمطالبة باعتذار لجماهير النادي عما قيل في حقهم".

واعتبر مسؤولو الأهلي أن ما تناوله الإعلامي الشهير يعد بعيدا عن السياق الرياضي ومن شأنه أن يُثير الفتنة بين جماهير الكرة المصرية حسبما ترى إدارة النادي الأهلي.

وشددت المصادر على أن إدارة الأهلي ترى إبراهيم عيسى تجاوز كل الأعراف الإعلامية حينما وصف عبارة الأهلي فوق الجميع بـ "النازية"، مؤكدا على أن الأهلي يسعى بتلك العبارة لجعل نفسه فوق كافة مؤسسات الدولة، وهذه العبارات سيرفقها الأهلي في شكواه في حق "عيسى".

ولم يكن إبراهيم عيسى وحده هو مسار حالة الغضب في النادي الأهلي، ولكن الغضب امتد كذلك إلى الإعلامي عمرو أديب المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، اذ تهكم هو الاخر في برنامج الحكاية عبر قناة إم بي سي مصر، وبالغ في الاحتفال بفوز الزمالك ببطولة الدوري، اذ اعتبرت إدارة الأهلي أن "أديب" قد خرج عن إطار الحيادية في البرنامج وعمدا إلى السخرية من لاعبي وجماهير الأهلي خلال الحلقة التي تم بثها مساء أمس الجمعة.

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