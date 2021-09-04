"عصبي وصوته عالي".. وكيل أموتو يكشف كواليس جلسته مع علي ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وكيل المحترف النيجيري في صفوف نادي المصري، أوستين أموتو، إن موكله لم يكن السبب المباشر في رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق.

وأضاف أموتو، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت، اليوم السبت:"أموتو ليس سببًا في رحيل علي ماهر عن النادي المصري، ولا أعلم أي شيء عن علاقة النادي والمدرب كان هناك مشكلة فنية بين علي ماهر واللاعب بسبب مباراة المقاولون قبل نهاية الدوري بـ 7 مباريات عبارة عن موقف بالمران طلب منه شيء ليُطبقه ولكن أموتو ناقش المدرب في هذا الأمر فرأى علي ماهر أن اللاعب كان لايجب أن يُناقش ذلك وطالبه بالخروج من المران والتزم اللاعب بذلك".

وتابع وكيل المحترف النيجيري في صفوف نادي المصري:"أموتو أبلغني بأن علي ماهر طلب من الإداري أن يخطره بمغادرته الإسكندرية لبورسعيد ولم تكن هناك جلسة مرتبة كنا نجلس مؤخرًا مع الإدارة ثم تواجد علي ماهر فجلسنا وكابتن علي ماهر كان مشدود وعصبي وصوته عالِ وبدأ يتحدث عن اللاعب ورد اللاعب بمنتهى الاحترام".

وأتم صديق تصريحاته بقوله:"فتطور الأمر لأحاديث بين الثنائي بطريقة غير لائقة وأن اللاعب كان ينتظر دعم علي ماهر له بعد هدفه في مرمى الزمالك بدلًا من أن يقول إنه كان بالحظ وكنا نجلس في مكتب رئيس النادي الذي يتعامل بالرقي والجميع استغرب مما حدث ولكن الموضوع انتهى ولم يحدث أي شيء مما أُشاع وماحدث شيء لم يصح أن يحدث في تواجد رئيس النادي".