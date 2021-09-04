سيطرة عربية على ميداليات دفع الجلة في بارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهدت اليوم السبت مسابقة دفع الجلة للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، هيمنة عربية على جميع ميدالياتها الثلاث.

فقد توج الأردني أحمد هندي بالميدالية الذهبية بعدما احتل المركز الأول مسجلا 25ر12 مترا.

وأحرز المغربي عز الدين نويري الميدالية الفضية بعدما احتل المركز الثاني مسجلا 55ر11 مترا.

بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب عبد الرحمن عبد القادر الذي احتل المركز الثالث بعد أن سجل 36ر11 مترا.