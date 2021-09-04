اتحاد الكرة يُعلن انضمام محمد صلاح إلى بعثة المنتخب في الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة، وصول محترفنا في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح إلى الجابون للانضمام لبعثة المنتخب الوطني.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الجابوني يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وكان اتحاد الكرة، قد تلقى خطابًا رسميًا من ليفربول الإنجليزي يعتذر خلاله عن عدم انضمام محمد صلاح لاعب الريدز إلى صفوف المنتخب الوطني في مباراة أنجولا في الجولة الأولى الأولى التي أُقيمت في مصر بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى انجلترا.

يُذكر أن المنتخب الوطني قد استهل مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بالفوز أمام أنجولا بهدف نظيف.