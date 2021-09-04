موسيماني في رسالة للخطيب: أعدك بتقديم الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، بأن الفريق سيفعل ما هو أفضل من الموسم الماضي.

وكان الخطيب اجتمع مع لاعبي الأهلي بعد مباراة الجونة وطالبهم بنسيان خسارة لقب الدوري، مشيراً إلى أنه لديه كل الثقة في الجهاز الفني للفريق.

وكتب موسيماني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الرئيس الخطيب، أعدك بأن نفعل ما هو أفضل من الموسم الماضي بفضل قيادتك وتواضعك".

وأتم المدرب الجنوب أفريقي: "ستظل أسطورة الأهلي".