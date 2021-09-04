الامارات | القايد يهدي الإمارات فضية الكراسي المتحركة في "بارالمبية طوكيو"

شكرا لقرائتكم خبر عن القايد يهدي الإمارات فضية الكراسي المتحركة في "بارالمبية طوكيو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل البطل البارالمبي محمد القايد تألقه في دورة طوكيو، حيث نجح اليوم السبت في إهداء الإمارات فضية سباق 800 م على الكراسي المتحركة فئة "تي 34"، بزمن قدره دقيقة و45 ثانية و59 جزءا من الثانية، بفارق ضئيل "9 أجزاء من الثانية"، عن منافسه التونسي وليد كتيلة الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء الصيني وان يوانج في المركز الثالث، مضيفاً بذلك لإنجازاته الميدالية البارالمبية الخامسة بعد فضية وبرونزية لندن 2012، وذهبية " ريو دي جانيرو 2016، وبرونزية طوكيو 2020".

ورفع القايد بذلك رصيد الإمارات في الدورة إلى 3 ميداليات ملونة:" ذهبية، فضية، برونزية"."

وهنأ سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم"، في اتصال هاتفي بمحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم بإنجازات بطلينا عبد الله سلطان العرياني ومحمد القايد في بارالمبية طوكيو 2020 التي تختتم غدا "الأحد"، مشيراً إلى أن أبطالنا وبطلاتنا كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ونجحوا في اعتلاء منصات التتويج ورفعوا علم الدولة عالياً خفاقاً في سماء طوكيو.

وأشاد سموه بجهود اللجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي في تطور رياضة أصحاب الهمم وتحقيق الإنجاز تلو الآخر في المحافل القارية والدولية، متمنياً المزيد من التوفيق لمنتخباتنا الوطنية في المرحلة المقبلة.

وهنأ محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء البعثة بإنجازات أصحاب الهمم في طوكيو، مشيراً إلى أنهم رفعوا الرؤوس وكانوا مصدر فخر للدولة عندما ارتفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في سماء اليابان، متمنياً لهم المزيد من التوفيق.

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