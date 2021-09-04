كلوب أول الفائزين بجائزة "الصداقة الألمانية-البريطانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

تلقى الألماني يورجن كلوب المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الألماني والمدير الفني الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تكريما بالنسخة الأولى من "جائزة الصداقة الألمانية-البريطانية"، في احتفالية أقيمت في دورتموند مساء الجمعة.

وتمنح الجائزة من قبل غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا، لتكريم الأشخاص الذين يعززون توثيق العلاقات بين ألمانيا والمملكة المتحدة.

وتسلم كلوب الجائزة من قبل كامينو، المغني الرئيسي في فرقة موسيقى الروك الألمانية "دي توتن هوسن"، في احتفالية أقيمت في استاد دورتموند بحضور 300 ضيف مدعو.

وتحدث كلوب عن عشقه لإنجلترا منذ أن كان طفلا، وصرح قائلا :"هي دولة رائعة وشعب رائع. أنا فخور للغاية بكوني أول من يحصل على جائزة الصداقة الألمانية-البريطانية."

وأضاف بعدما ألقيت كلمات بشأنه خلال التكريم :"هو أمر لطيف أن تسمع هذه الأشياء الكثيرة عن نفسك."

وعمل كلوب في دورتموند طوال سبعة أعوام قبل أن ينتقل لتدريب ليفربول في عام 2015 وقاد الفريق في عام 2020 للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى خلال 30 عاما.

وقبلها بعام واحد، قاد كلوب ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ومن المفترض أن يستمر عقده مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2024 .