بـ"شارة القيادة".. ماذا قال صلاح عن ظهوره الأول مع المنتخب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علّق محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن ظهوره الدولي الأول بقميص الفراعنة والتي كانت منذ عشرة أعوام.

صلاح كتب عبر صفحته الرسمية "انستجرام" في الساعات الأولى من صباح السبت :"10 سنوات ومازال.. مصر" مع وضع صورة له وهو يرتدي شارة قيادة المنتخب.

وكان محمد صلاح ظهر للمرة الأولى مع المنتخب المصري الأول منذ عشرة أعوام بالتحديد حيث كان مباراته الأولى ضد منتخب سيراليون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

ومن المقرر أن يلتحق محمد صلاح ببعثة المنتخب المصري والتي وصلت إلى الجابون من أجل خوض الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الجابوني مساء غدٍ الأحد في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وكان صلاح غاب عن المباراة الأولى لمصر ضد أنجولا بالتصفيات بسبب رفض ليفربول السماح للدولي المصري التواجد رفقة منتخب "الفراعنة" نظرًا لوضع مصر ضمن القائمة الحمراء بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

المنتخب المصري استطاع أن يحقق ثلاث نقاط مساء الأربعاء الماضي عقب الفوز على أنجولا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة".

في المقابل، خسر المنتخب الجابوني من منافسه الليبي بهدف مقابل هدفين ضمن مباريات نفس المجموعة.