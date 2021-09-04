الفيفا يحقق في إساءات عنصرية طالت منتخب إنجلترا في بودابست

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يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في إساءات عنصرية طالت اللاعبين في فريق إنجلترا بعد فوزه 4-0 صفر ضد المجر، في مباراة تأهيل لكأس العالم، في بودابست.

وقد طالت الإساءات رحيم ستيرلنغ وجود بيلينغهام، الأمر الذي أدانه المنتخب الإنجليزي ووصفه "بغير المقبول على الإطلاق".

وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد على "اتخاذ خطوات صارمة لضمان زوال هذا السلوك المشين من اللعبة إلى الأبد".

وغرّد جونسون الجمعة "من غير المقبول أبداً تعرض لاعبي إنجلترا لإساءات عنصرية في المجر الليلة الفائتة".

وقال الفيفا "سوف نتخذ الإجراءات المناسبة، عند صول التقارير من مسؤولي المباريات والوفود الذين حضروا المباراة.

وبالرغم من أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا" كان قد قرر أن تلعب المجر ثلاث مباريات خلف أبواب مغلقة، بعد اساءات صدرت عن مشجعين، لكنه عاد وسمح لهم بالدخول الخم

وجاء حظر "يويفا" على خلفية العنصرية وسلوكيات تمييزية أخرى خلال مباريات يورو 2020 في شهر يونيو/حزيران.

بينما يدير "يويفا" مبارايات التأهل إلى كأس العالم التي تشارك فيها منتخبات أروبية، يمكن لـ"فيفا" اتخاذ إجراءات لأن البطولة مسابقة تخضع لإدارته.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم: "يدين فيفا بشدة أي شكل من أشكال العنصرية والعنف ولا تتسامح مطلقاً مع سلوك كهذا في مباريات كرة القدم".

BBC لاعبو إنجلترا ركعوا احتجاجا على الصرخات العنصرية

وانتقدت منظمة Kick it out المناهضة للعنصرية الاتحادين الدولي والأوروبي، بسبب طريقة تعاملهما مع الإساءات.

وقالت "القضية بالنسبة لنا هي لماذا لم تتخذ فيفا خطوات لمنع هذا السلوك، ولماذا لم يتعاون النظام العالمي لكرة القدم من أجل ذلك"؟

واستقبل لاعبو إنجلترا بصرخات استنكارية، حين ركعوا على أرض الملعب قبل المباراة في مدرج بوشكاش الذي يتسع لنحو 67 ألف مشاهد للاحتجاج على العنصرية

ووصف مراسل بي بي سي كيف ردد الجمهور أناشيد عنصرية خلال المباراة وكان رحيم ستيرلنغ وجود بيلينغهام مستهدفين بالإساءات.

وقد قذفت أكواب وزجاجات على سترلينغ في النصف الثاني من المباراة حين افتتح الأهداف لفريق إنجلترا.

وأطلقت شعلة نحو الملعب حين أحرز هاري ماغواير هدفاً هو الثالث للفريق الزائر.

وقالت رابطة كرة القدم المجرية إنه من الضروري التعرف على هوية المسيئين ومعاقبتهم بشدة، لكنها لم تشر إلى أي سلوك عنصري محدد.

وأضافت "سنتعرّف على هوية المشجعين الذين يدخلون إلى الملعب ويطلقون شعلات نارية ويلقون الزجاجات، ونقدم شكوى ضدهم إلى الشرطة، وفي حال فرض غرامات سيتحملها المخالفون، ويمكن أن يحظروا من حضور المباريات لمدة سنتين في نهاية المحاكمة".

وقذف مدير الفريق الإنكليزي الفني غاريث ساوثغيت بالثلج، بينما كان مراسل بي بي سي يجري معه مقابلة عبر فيها عن أمله في أن يجري التعامل مع الإساءات عبر القنوات الصحيحة.

وقال المدرب: "سمعت تقارير عن سلوك عنصري، لكنني لم أسمع ذلك خلال المباراة. الجميع يعرف ما نمثله كفريق، وهذ السلوك مرفوض رفضاً قاطعاً، وقد رفعت تقارير بهذا الخصوص. وتحدث مدير الأمن للاعبين وأخذ إفاداتهم، وسوف نتعامل مع القضية عبر القنوات المناسبة".

وشكك وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بالشكاوى الإنجليزية في منشور على فيسبوك تضمن لقطة فيديو لمشجعي فريق إنجلترا في ستاد ويمبلي يصرخون خلال عزف النشيد الوطني الإيطالي قبل مباراة يورو 2020.يس.