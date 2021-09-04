الامارات | علي خصيف: يجب أن ننسى نتيجة مباراة لبنان.. ونفكر في سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن علي خصيف: يجب أن ننسى نتيجة مباراة لبنان.. ونفكر في سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس مرمى المنتخب الوطني علي خصيف إن لاعبي «الأبيض» كان لديهم هدف واضح هو تحقيق الفوز على منتخب لبنان، موضحاً أنه يجب أن ينسى الفريق نتيجة التعادل، وأن يبدأ في التفكير في المباراة المقبلة أمام سورية.

وأضاف خصيف في تصريحات صحافية: «وضعنا هدفاً منذ البداية أن يحقق الفريق الفوز في المباريات التي نلعبها على ملعبنا، ولكن لم يحالفنا التوفيق ويجب أن ننسى هذه النتيجة، ونبدأ التفكير في المباراة المقبلة أمام سورية، ويجب ألا نشعر بالإحباط والحزن حتى لا يتأثر الفريق في الفترة المقبلة».

وتابع: «كنا نتمنى أن نهدي الفوز إلى الجمهور الذي ساند الفريق، ومن جانبنا نعد الجميع بأن نظهر بشكل أفضل في المرحلة المقبلة». وزاد بقوله: «لا يوجد عضو من أعضاء المنتخب لا يحلم بالتأهل إلى كأس العالم، إذ إن هذا الأمر هو طموح أي لاعب، وبشكل عام يجب ألا يكون تأثير هذه المباراة سلبياً علينا، وبالتأكيد الجهاز الفني والمدرب سيعملان على علاج الأخطاء، ونحن من جانبنا سنعمل على أن نكون أكثر تركيزاً في المباريات المقبلة».

«يجب ألا يكون تأثير هذه المباراة سلبياً علينا».

«نعد الجميع بأن نظهر بشكل أفضل في المرحلة المقبلة».

«الجهاز الفني والمدرب سيعملان على علاج الأخطاء».

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