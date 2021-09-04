الامارات | «الأولمبي» يواجه العراق في الفجيرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبي» يواجه العراق في الفجيرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه المنتخب الأولمبي لكرة القدم، عند الساعة 19:15 من مساء اليوم، نظيره العراقي، على استاد نادي الفجيرة في المباراة الودية الأولى ضمن برنامج الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022 والتي تستضيف الدولة مبارياتها في أكتوبر المقبل.

وكان الأبيض الأولمبي خاض أول من أمس، تقسيمة مع الفريق الأول لنادي حتا بهدف الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية، حيث حرص الجهاز الفني على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين على مدار الشوطين.



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