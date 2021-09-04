الامارات | أندية الهواة تختتم استعداداتها لـ «تمهيدي الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الهواة تختتم استعداداتها لـ «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم أندية الهواة، اليوم، مبارياتها الودية استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل الذي سينطلق يوم الجمعة المقبل بإقامة مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة بمشاركة 16 فريقاً. ويلعب الحمرية مع مسافي مساء اليوم، ويتقابل الفجيرة مع العروبة غداً، في آخر المباريات الودية بينما كانت آخر مباراة ودية لفريق البطائح أمس، والتي خاضها بمعسكره التدريبي في مصر، وفي المقابل تعادل دبا الفحيرة مع الشارقة بهدف لمثله وفاز دبا الحصن على الفريق الثاني لاتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف. بدوره، وصف مدرب مسافي محمد عبيد الخديم الاستعدادات التي سبقت انطلاق الموسم بأنها جيدة، وشملت إقامة معسكر تدريبي في رأس الخيمة تضمن ثلاث وديات، تعادل فيها مع الرمس ورأس الخيمة بالنتيجة نفسها (2-2)، وفاز على فريق ستي بثلاثية نظيفة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إدارة النادي كانت حريصة على توفير أجواء مثالية للاستعدادات، ونتمنّى أن نقدم موسماً طيباً».

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