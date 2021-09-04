الامارات | العرياني: الإنجاز إهداء إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن العرياني: الإنجاز إهداء إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى البطل العرياني الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن المنافسات تميزت بالقوة والصعوبة خصوصاً في ظل أجواء جائحة «كورونا»، وقال: «لقد أدركنا حجم التحدي وكنا في الموعد وقارعنا أبطال العالم وتفوقنا عليهم وانتزعنا الصدارة». وأضاف: «برنامج الاستعداد لبارالمبية طوكيو مضى على أكمل وجه على مدار 10 أشهر وشاركنا في العديد من البطولات، وفق الخطة الموضوعة حتى وصلنا إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل انطلاق المنافسات، والحمدلله تكللت جهودنا بالنجاح والآن نجني الثمار. ووجه العرياني الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأصحاب الهمم، وإلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش على اتصاله الهاتفي الذي هنأه فيه بالإنجاز، فكلماته أثلجت صدري وهي دافع لمضاعفة الجهد في المنافسات المقبلة، كما أشكر كل أفراد البعثة».

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