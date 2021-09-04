الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم «أوروبا»
فنلندا - كازاخستان 17:00
إيرلندا - إذربيجان 20:00
صربيا - لوكسمبورغ 20:00
سلوفينيا - مالطا 20:00
لاتفيا - النرويج 20:00
قبرص - روسيا 20:00
قطر - البرتغال 20:45
أوكرانيا - فرنسا 22:45
جبل طارق - تركيا 22:45
هولندا - الجبل الأسود 22:45
جزر فاروه - الدانمارك 22:45
إسرائيل - النمسا 22:45
إسكتلندا - مولوفا 22:45
سلوفاكيا - كرواتيا 22:45
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