موغوروزا تهزم أزارينكا وتتأهل لرابع أداوار أمريكا المفتوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 سبتمبر 2021

تغلبت غاربين موغوروزا على واحدة من أفضل اللاعبات على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصلبة، بفوزها على فيكتوريا أزارينكا 6-4 و3-6 و6-2 لتتأهل للدور الرابع في بطولة أميركا المفتوحة للمرة الثانية فقط.



ولم تحقق الإسبانية موغوروزا، الفائزة بلقبي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، أي نجاح في نيويورك، حيث ودعت البطولة من الدور الأول أو الثاني في سبع من اخر ثماني مشاركات.

وفي المقابل، اعتادت أزارينكا على الوصول لأدوار متقدمة في ملاعب مركز بيلي جين كينغ الوطني للتنس.

وفازت سيرينا وفينوس وليامز فقط بمباريات أكثر في أميركا المفتوحة من أزارينكا، التي حلت وصيفة للبطلة ثلاث مرات في فلاشينغ ميدوز بينها العام الماضي عندما خسرت أمام نعومي أوساكا.

لكن موغوروزا المصنفة التاسعة كانت أكثر استعدادا من منافستها على ملعب آرثر آش، بينما قدمت أزارينكا أداء بطيئا.

وارتكبت لاعبة روسيا البيضاء، بطلة أستراليا المفتوحة مرتين، سبعة أخطاء مزدوجة في ضربة الإرسال بينها خطأ في إرسالها الأخير لتمنح موغوروزا الفرصة لكسر إرسالها لآخر مرة والفوز بالمباراة.

وضربت موغوروزا موعدا في الدور الرابع مع المصنفة الثامنة التشيكية باربورا كريتشيكوفا التي فازت 6-4 و6-2 على الروسية كاميلا راخيموفا.