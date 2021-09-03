ميكيسوني: كأس العالم للأندية حلم.. بيتسو طورني كلاعب.. وأعرف أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف لويس ميكيسوني لاعب النادي الأهلي الجديد الكثير من الأشياء حول علاقته بناديه الحالي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي عمله معه من قبل في صنداونز.

وفي حوار مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال ميكيسوني :"سعيد جداً بارتداء قميص الأهلي أحد أكبر أندية إفريقيا، اللاعبون لديهم دائماً سعي لكي يكونوا هنا".

وأضاف لويس :"مواجهة الأهلي كانت أمراً رائعاً عندما كنت في سيمبا، أردت تقديم أفضل ما لدي لأثبت أنني لاعباً كبيراً أستحق الانتقال إلى فريق كبير".

وتابع جناح الأهلي القادم من موزمبيق :"اللعب لفريق كبير مثل الأهلي أمر رائع، تلقيت الكثير من العروض لكنني اخترت الأهلي في النهاية، لأن النادي يشاركني نفس الطموح، وهو الفوز دائماً وتحقيق كل الألقاب".

وأردف ميكيسوني :"مستعد للضغوطات، ولا أود اختيار بطولة بعينها للفوز بها، أريد أن فوز بكل شيء، هذا أمر رائع بكل تأكيد".

وأشار لاعب سيمبا السابق إلى أنه استمتع بالمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز، رافضاً اختيار لاعباً بعينه بين صفوف الأهلي ليعتبره الأفضل، مشيراً إلى أن كل الفريق كان رائعاً لأنه بطل القارة.

وعن نجوم وأساطير النادي قال لويس :"أعرف أبو تريكة، فهو واحد من أكبر الأساطير هنا في النادي، عندما كنت صغيراً شاهدته يلعب مع منتخب مصر".

وانتقل ميكيسوني للحديث عن علاقته بموسيماني قائلاً :"عندما انتقلت إلى صنداونز كان بيتسو هو المدرب، علاقتي به رائعة، عندما سألوني عن أفضل مدرب طورني، قلت إنه موسيماني، لقد جعلني لاعباً أفضل، وساعدني على فهم كرة القدم بصورة أكبر".

وأنهى ميكيسوني :"اللعب في كأس العالم للأندية حلم كل لاعب، مشاركتي في البطولة ستمنحني المزيد من الخبرات، وأعد جماهير الأهلي بتقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق على جعلهم سعداء".