الزمالك والسعيد.. ماذا حدث في 1266 يومًا من صفقة القرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

لا حديث في الساحة الرياضية المصرية خلال الساعات الماضية سوى عن إعلان رئيس اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، حسين لبيب عن تقدم ناديه بعرض رسمي لضم قائد بيراميدز، عبدالله السعيد ونفي بيراميدز للأمر.

الربط بين اسم عبدالله السعيد والانتقال للزمالك ليس وليد هذه اللحظة التي أعلن خلالها، حسين لبيب، يوم أمس الخميس 2 سبتمبر، دخول ناديه في مفاوضات رسمية لضم عبدالله السعيد.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المواقف التي ارتبط فيها اسم عبدالله السعيد بنادي الزمالك:

ولعل الحدث الأبرز كان يوم 17 مارس 2018، حين أنهى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك حينها الشك بخصوص قدوم عبدالله لناديه من عدمه بعد فترة من التليمح لكونه صفقة وُصفت بـ "صفقة القرن" من جانب مسؤولي الزمالك حينها.

مرتضى منصور خلال المؤتمر الذي عقده بمقر ناديه أعلن حصوله على توقيع عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي قبل أن يمدد اللاعب عقده مع ناديه وانتهى الأمر عند صورة التوقيع ولم يرتدِ عبدالله السعيد قميص الزمالك حينها بل غادر من النادي الأهلي لصفوف كوبس الفنلندي.

وانتقل السعيد بعد رحلته في الدوري الفنلندي لصفوف نادي أهلي جدة السعودي ومنه لصفوف بيراميدز لتعود الأحاديث عن احتمالية انتقال اللاعب لصفوف نادي الزمالك مرة أخرى.

وهي الأحاديث التي عززتها تصريحات السعيد خلال مداخلة بفضائية أم بي سي مصر، في 18 يناير 2020، حين ردّ على إمكانية انضمامه للزمالك بقوله:"شرف لأي لاعب أن يكون متواجدًا في كيان كبير مثل نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كيبر واللاعبون يتمنون التواجد في أندية كبيرة".

واستمر اللاعب في صفوف نادي بيراميدز حتى عاد الزمالك بعد أكثر من عام ونصف على هذه المداخلة، وبالتحديد يوم الخميس 2 سبتمبر 2021، حين أعلن رئيس اللجنة الذي تُدير القلعة البيضاء، حسين لبيب، بصورة رسمية دخول ناديه في مفاوضات مع نادي بيراميدز لضم عبدالله السعيد بعد فترة من الأحاديث عن رغبة اللاعب والزمالك في إبرام الصفقة ولكن دون وجود مصدر رسمي حاسم للأمر.

ولكن خرج نادي بيراميدز، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 ببيان رسمي ينفي خلالها دخول مسؤولوه في مفاوضات رسمية مع نظرائهم في الزمالك لضم اللاعب صاحب الـ 36 عامًا.