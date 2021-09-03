منافس مصر.. نيجيريا تبدأ تصفيات المونديال بالفوز على ليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

افتتح المنتخب النيجيري مشواره في تصفيات كأس العالم بالفوز على منافسه منتخب ليبيريا بهدفين دون رد في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

نجم ليستر سيتي كيليتشي إيهياناتشو فرض نفسه نجمًا للمباراة بعد تسجيله هدفي الفوز في الدقيقة (22) و(44) من زمن أحداث الشوط الأول.

وأصبح المنتخب النيجيري في صدارة المجموعة الثالثة برصيد (3 نقاط)، في المقابل جاء منتخبي الرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى في الترتيب الثاني والثالث برصيد (نقطة)، وأخيرًا منتخب ليبيريا بدون نقاط.

جدير بالذكر أن المنتخب النيجيري سيكون منافسًا لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا والمقرر إقامتها مطلع العام المقبل بالكاميرون.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع كل من منتخبات (نيجيريا - السودان - غينيا بيساو).