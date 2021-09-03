مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو لم يكن جيدا وهذا طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن حالة لاعب الأهلي الجديد بيرسي تاو، وقال أنه يحتاج لمزيد من العمل للوصول للمستوى الذي يتوقعه منه، وذلك بعد التعادل مع زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ولعب بيرسي تاو أساسيًا في المباراة التي انتهت بدون أهداف، قبل أن يقرر مدرب المنتخب الجنوب إفريقي استبداله في الدقيقة 78.

وقال المدير الفني الجنوب إفريقي في تصريحاته عقب المباراة: "جيفت لينكس لم يكن جيدا في الشوط الأول، لذلك قمنا باستبداله، وكذلك بيرسي تاو، أعتقد أنكم شاهدتم المباراة، بيرسي ليس في أفضل حالة بدنية في الوقت الحالي، وهذا طبيعي".

وتابع: "نحن نرى أنه فقد ايقاع المباراة، لذا هذا شيء عليه أن يعمل من أجل تجاوزه في الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "لكن مجددا، هو مازال لاعب جيد، ولهذا استمر في الملعب لأطول وقت ممكن".

واختتم قائلًا: "أتمنى في المباريات المقبلة بشهر أكتوبر ونوفمبر، أن يكون لدينا بيرسي تاو بحالة أفضل منه الآن".