بث مباشر : شاهد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية على رابط يلا شوت، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

تنطلق مباراة تونس وغينيا الاستوائية على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تنقل المباراة على القناة التونسية الوطنية بالاضافة إلى قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع يوتيوب لتبادل الفيديوهات، أسوة بجميع مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويدير لقاء تونس وغينيا الاستوائية ضمن المجموعة الثانية في تصفيات مونديال قطر، الحكم الغاني دانيال لاريا نيي آي.

وأفتتحت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأفريقية الثانية بلقاء جمع موريتانيا وزامبيا في الملعب الأولمبي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بعد عصر اليوم الجمعة، وانتهت بفوز زامبيا بهدفين مقابل هدف.

وكان منتخب تونس فاز في آخر مواجهة جمعته بمنتخب غينيا الاستوائية يوم 28 مارس 2021، وانتهت بنتيجة 1/2، وذلك ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وفي آخر 5 مباريات بين تونس وغينيا الاستوائية، انتصر منتخب نسور قرطاج في 3 مناسبات (1/3 في تصفيات كأس العالم 2014، وصفر و1/2 في تصفيات أمم أفريقيا 2021)، بينما فاز منتخب غينيا الاستوائية مرة واحدة في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2015 بنتيجة 1/2 بعد التمديد لأشواط إضافية.

وبدأ منتخب تونس مباراة اليوم ضد غينيا الاستوائية بحارس نادي الترجي فاروق بن مصطفى، ومن أمامه مدافع الأهلي المصري علي معلول، بالاضافة إلى ياسين مرياح ومحمد دراجر وديلان برون، وفي خط الوسط نجم الدحيل القطري والزمالك السابق فرجاني ساسي.

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