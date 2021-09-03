ماريو ماندزوكيتش يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

أعلن النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش اعتزاله لعب كرة القدم بعد مسيرة طويلة مع العديد من كبار الأندية الأوروبية ووصافة مونديال روسيا رفقة منتخب بلاده.



وأكّد ماندزوكيتش (35 عاماً) في حسابه الرسمي على إنستغرام عبر الإنترنت اليوم الجمعة وبرسالة عاطفية انتهاء مسيرته موجهاً الشكر لكلّ من وقف بجانبه في الفترة الماضية.



ودوّن ماندزوكيتش: "ستدرك لحظة التقاعد ووضع هذه الأحذية في خزانة ولن تشعر بأي ندم، ستكون كرة القدم دائماً جزءاً من حياتك، لكنك ستتطلع إلى فصل جديد".



ولعب ماندزوكيتش في العديد من الأندية البارزة مثل دينامو زغرب الكرواتي وفولفسبورغ الألماني وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.



وخاض اللاعب المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة مع بايرن ميونيخ، تجربة احترافية رفقة الدحيل القطري قبل أن يختتم مسيرته الاحترافية (التي امتدت منذ 2004 حتى 2021) مع ميلان الإيطالي.



ووضع ماندزوكيتش بصمته في معظم تجاربه الاحترافية وساعد كرواتيا على الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 قبل الخسارة أمام فرنسا.