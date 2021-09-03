الامارات | فيديو صادم يثير الرعب في الأرجنتين والعالم.. مدافع يضرب ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم يثير الرعب في الأرجنتين والعالم.. مدافع يضرب ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي من تدخل عنيف في كرة حاول خلالها مدافع منتخب فنزويلا أدريان مارتينيز تخليص الكرة من أمام "البرغوث" بشكل صادم، ولولا ذكاء ميسي في تجنب الالتحام الكامل لتعرض إلى إصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وعلى الرغم من فوز الأرجنتين على مضيفتها فنزويلا 3-1 في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، إلا أنها كادت أن تخرج بخسارة كبيرة بإصابة مروعة لميسي في الدقيقة (29) خصوصاً أن مدافع فنزويلا هاجم ساق النجم الأرجنتيني مباشرة الأمر الذي اعتبره الحكم تهوراً وتقصداً لإصابة الخصم فأشهر البطاقة الحمراء في وجهه على الفور في الدقيقة 32.

واستكمل ميسي المباراة وخرج "التانغو" بفوز جديد عزز من تقدمه نحو التأهل لمونديال 2022.

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