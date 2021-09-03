جائزة هولندا الكبرى: فيراري تسيطر على التجارب الحرة

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زاندفورت (هولندا) : سيطر فريق فيراري على التجارب الحرة بتحقيق سائقيه شارل لوكلير من موناكو والاسباني كارلوس ساينس أسرع لفتين في الجولة الثانية ضمن سباق جائزة هولندا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد الجمعة على حلبة زاندفورت.

وحقق لوكلير الذي حل رابعا في الجولة الأولى، 1:10.902 دقيقة، ليتصدر الجولة الثانية أمام زميله في الفريق ساينس الذي سجل 1:11.056 دقيقة.

وجاء ثالثا الفرنسي استيبات اوكون (البين) ورابعا الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) وخامسا الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول). اما البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) فعانى من مشاكل كبيرة في محرك سيارته واكتفى بالمركز الحادي عشر بعدما تصدر الجولة الأولى أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وساينس.

ولا يمكن عموما الاستناد الى النتائج التي سجلت في التجارب اليوم لان معظم السائقين لم يتمكنوا من اكمال لفاتهم السريعة بسبب حوادث عدة على ارض الحلبة، ابرزها توقف سيارة هاميلتون ما استدعى رفع الراية الحمراء ثم انحراف سيارة الروسي نيكيتا مازيبين (هاس) عن مسار الحلبة.

وتستضيف زاندفورت احد سباقات فورمولا واحد للمرة الاولى منذ عام 1985. وتبلغ سعة الحلبة 105 آلاف شخص وتم بيع جميع التذاكر، لكن الحضور لفرصة طال انتظارها لرؤية فيرستابن يتنافس على أرض الوطن سيقتصر بسبب فيروس "كوفيد 19" على حوالي 70 ألف متفرج يوميًا.

وسيحاول فيرستابن أن يصبح أول هولندي يفوز بالسباق على أرضه، بينما يسعى هاميلتون بطل العالم سبع مرات ليصبح أول سائق يتوج بطلا في 100 سباق في الفورمولا واحد.

نتائج الجولة الأولى ضمن التجارب الحرة:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:11.500 (17 عدد اللفات)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:11.597 (18)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:11.601 (19)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:11.623 (18)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:11.738 (18)

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:12.158 (18)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:12.231 (17)

انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) 1:12.359 (18)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:12.431 (18)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:12.515 (18)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:12.679 (18)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:12.907 (16)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:13.053 (20)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:13.081 (18)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:13.181 (15)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:13.328 (18)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:13.516 (14)

ميك شوماخر (المانيا/هاس) 1:13.847 (17)

سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:15.984 ( 6)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 0.000

نتائج الجولة الثانية ضمن التجارب الحرة

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:10.902 (29 عدد اللفات)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:11.056 (28)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:11.074 (33)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:11.132 (33)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:11.264 (28)

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:11.280 (30)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:11.462 (29)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:11.488 (27)

انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) 1:11.678 (30)

سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:11.713 (24)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:11.911 ( 3)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:11.946 (27)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:12.096 (31)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:12.136 (29)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:12.157 (25)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:12.206 (31)

ميك شوماخر (المانيا/هاس) 1:12.607 (31)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:12.610 (27)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:12.835 (12)