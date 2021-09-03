مصطفى محمد ضمن قائمة جالاتاسراي لمجموعات الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن نادي جالاتاسراي التركي عن قائمة الفريق التي ستخوض دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022، وأتى على رأسها مهاجم الفريق مصطفى محمد.

ويلعب مصطفى محمد مع جالاتاسراي على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية النادي التركي في التعاقد معه بنهاية العام الجاري 2021، بشكل نهائي.

وأتى لاعب المنتخب المصري ضمن قائمة تتكون من 25 لاعبًا، أرسلها النادي التركي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة.

ويتواجد جالاتاسراي في مجموعة نارية ضمن الدوري الأوروبي، والتي تضم لاتسيو الإيطالي، لوكوموتيف الروسي، ومارسيليا الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد أول مباراة مع جالاتاسراي في دور المجموعات 16 سبمتبر المقبل، حيث يستضيف الفريق التركي نادي لاتسيو الإيطالي.