"ميكيسوني" و "تاو" يُشاركان في تعادل منتخبيهما بتصفيات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

شارك الوافدان الجديدان على النادي الأهلي، الموزمبيقي لويس ميكيسوني و الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع منتخبي بلادهما في مستهل مشوارهما في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك ميكيسوني أساسيًا مع منتخب موزمبيق قبل أن يتم استبداله بعد مرور 64 دقيقة من عمر مباراتهم أمام نظيرهم ساحل العاج والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وشارك بيرسي تاو مع منتخب جنوب أفريقيا أساسيًا أيضًا أمام نظيره زيمبابوي قبل أن يُغادر الملعب بعد مرور 77 دقيقة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع الثنائي ميكيسوني و تاو خلال الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف فريقه للموسم المقبل 2021/2022.