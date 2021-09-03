تبادل ٩ لاعبين ومقابل مالي.. صفقة تاريخية مرتقبة بين الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعد الزمالك وبيراميدز لصفقة ستكون الأضخم في تاريخ كرة القدم في مصر وفي سوق الإنتقالات المحلي منذ فتح باب الإحتراف وتبادل اللاعبين قبل 30 عاماً.

وبحسب مصدر لمصراوي فإن الصفقة التبادلية تشمل تبادل 8 لاعبين تتخطي قيمتهم التسويقية 7 مليون يورو (130 ملون جنيه).وفق قيم اللاعبين السوقية على موقع "ترانسفيرماكت" وطلبات الناديين.

وقال مصدر لمصراوي إن عدد من مسئولي الزمالك عقدوا اجتماعاً أمس الخميس مع مسئولي بيراميدز في أحد الأماكن بالتجمع الخامس بالتزامن مع زيارات لبعض اللاعبين في منازلهم لفرض السرية على الصفقة.

وأفصح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الصفقة تشمل رباعي بيراميدز : عبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد "دونجا" ومن الزمالك الرباعي: عبد الله جمعة وأحمد فتوح ومصطفى فتحي ومحمد عبد الغني .

ووافق الزمالك على الاسماء التي حددها بيراميدز من اللاعبين بشرط ضم إبراهيم عادل في الصفقة وهو ما اعتراض عليه النادي الأزرق.

وعرض الزمالك في البداية التخلي عن عبد الغني وعبد الله جمعة فقط وناشئين واعترض على رحيل فتحي وفتوح ثم طرح مسئولوا الأبيض اسم إبراهيم عادل للموافقة على طلبات بيراميدز.

ويرى النادي الأزرق أن النادي الأبيض عليه دفع فارق مادي بدون دخول عادل في الصفقة حيث تبلغ القيمة السوقية لمن يرديهم الزمالك 3.6 مليون يورو فيما قيمة رباعي الزمالك المستهدف نصف القيمة التسويقية تقريباً 2.25 مليون يورو.

ووافق الرباعي الذي يريده الزمالك من بيراميدز على ارتداء القميص الأبيض مع التنازل عن مستحقاتهم لدى النادي الأزرق وتخفيض قيمة عقودهم السنوية لتسهيل اتمام الصفقة.

ويأتي هذا وسط نفي بيراميدز لما قاله حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حول الدخول مع النادي الأزرق في مفاوضات رسمية حول عبد الله السعيد لغضب مسئولي الأخير من الإفصاح عن عميلة التفاوض لوسائل الإعلام.

وسبق وأن تعاون الزمالك مع بيراميدز فور انشاءه وتخلى له عم الثلاثي الحارس أحمد الشناوي والمدافع علي جبر ولاعب الوسط أحمد توفيق مقابل 120 مليون جنيه فيما تحمل تركي آل الشيخ مالك النادي الأزرق السابق قيمة التعاقد مع التونسيان فرجاني ساسي وحمدي النقاز وراتب السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك.