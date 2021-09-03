سوق الانتقالات المصري | غانم محمد يلتحق بـ أحمد علاء في بورسعيد

استغلت إدارة نادي المصري البورسعيدي هبوط الانتاج الحربي إلى الدرجة الثانية للتعاقد مع لاعب وسطه الشاب المميز «غانم محمد» مقابل المبلغ الذي حدده بعد مفاوضات قصيرة الأسبوع الماضي.

وتوصل المصري البورسعيدي لحل وسط مع إدارة الإنتاج الحربي لشراء اللاعب صاحب الـ 23 عامًا بعد رفض الإنتاج لعرض الشراء الأول الذي بلغ ثلاثة ملايين جنيه فقط عند فتح سوق الانتقالات المصري.

وطلب الإنتاج الحربي مبلغ أربعة ملايين جنيهًا، ونجح المصري في تقليص هذا المبلغ إلى 3.5 مليون جنيه، ليتمم إجراءات الانتقال ظهر اليوم الجمعة 3 سبتمبر.

ومن المثير للاهتمام، طلب إدارة الإنتاج الحربي مبلغ 15 مليونًا للاستغناء عن غانم محمد في الميركاتو الصيفي 2020 للمصري البورسعيدي، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري المظاليم قبل جولتين من نهاية الموسم الماضي 2021/2020، عندما تعادل مع الاتحاد السكندري 1/1 في الجولة 32، أثر بالسلب على قيمة بعض اللاعبين، وأجبره على البيع مقابل العروض التي حددتها الأندية الأخرى.

وستكون صفقة صفقة انتقال غانم محمد لصفوف المصري البورسعيدي، الثانية بالنسبة للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد وصول مدافع الاهلي الاسبق «أحمد علاء» قادمًا من طلائع الجيش.

وبدأ غانم محمد مسيرته الكروية في الاهلي عام 2016 عندما تم تصعيده للفريق الأول قبل أن تتم إعارته إلى الجونة عام 2017 ومن ثم بيعه للإنتاج الحربي في الميركاتو الصيفي 2018.

ويُجيد غانم محمد على دائرة خط الوسط، وكان عقده يمتد مع الإنتاج الحربي حتى عام 2023.

وشارك اللاعب في 64 مباراة بمنافسات الدوري المصري الممتاز بقميص الإنتاج الحربي، وسجل 4 أهداف فقط، وكانت آخر مبارياته مع الإنتاج أمام وادي دجلة يوم 28 أغسطس الماضي، عندما انتهى اللقاء بالتعادل 2/2، ولعب لمدة 66 دقيقة.