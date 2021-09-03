ميسي يُسابق الزمن للحاق بالسوبر كلاسيكو في تصفيات كأس العالم 2022

أثار نجم باريس سان جيرمان الجديد ليونيل ميسي مخاوف عشاق المنتخب الارجنتيني بشأن مشاركته في السوبر كلاسيكو أمام البرازيل ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل، بسبب إصابة قوية تعرض لها أمام فنزويلا في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الجمعة 3 سبتمبر.

وحالف الحظ ليونيل ميسي بنجاته من إصابة عميقة حين سقط بعد مواجهة قاسية أمام مدافع فنزويلا «لويس مارتينيز» قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية سلامة أسطورة برشلونة وفقاً لمصادر صحفية محلية.

وضمنت الأرجنتين النقاط الثلاث بفوزها على فنزويلا لكن فريق المدرب ليونيل سكالوني عاش لحظة عصيبة في النصف الأول من المباراة، بعد التدخل الشرس للاعب لويس مارتينيز على قدم ليونيل ميسي.

وكان مارتينيز قد خرج للتو من مقاعد البدلاء ليحل محل خوسيه فيلاسكيز قبل دقيقتين من تدخله العنيف على ساق ميسي.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على بطاقة صفراء في البداية بسبب الخطأ، لكن سرعان ما تم طرده بعد مراجعة الحكم للقطة عبر تقنية الفيديو المساعد (الفار).

ويخشى جمهور باريس سان جيرمان من تحامل ليونيل ميسي على نفسه بالمشاركة أمام البرازيل، وبالتالي تفاقم الإصابة وغيابه عن المباريات الأولى للفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووقع باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى (A) التي تضم أندية ريد بول لايبزيج الالماني ومانشستر سيتي الانجليزي وكلوب بروج البلجيكي، في منافسات دور مجموعات دوري الابطال موسم 2022/2021، وسيبدأ النادي الباريسي مشواره بمواجهة ريد بول لايبزيج على ملعب حديقة الأمراء بباريس يوم 15 سبتمبر الجاري.