الامارات | رونالدو يحصل على شهادة للتاريخ.. "لنجعل الأرقام أعلى"

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحصل على شهادة للتاريخ.. "لنجعل الأرقام أعلى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له على صفحته في "إنستغرام" تشير إلى حصوله على جائزة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحقيقه رقماً تاريخياً جعله الهداف التاريخي على المستوى الدولي.

وكان "الدون" قاد منتخب البرتغال لتحقيق فوز ثمين على إيرلندا "2-1"، كان نصيبه منها هدفين مؤثرين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، لاسيما أنه البرتغال كانت متأخرة بهدف قبل أن ينتفض ويحرز ثنائية في الوقت القاتل ويحتفل أيضاً على الصعيد الشخصي بلقب الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدفاً متفوقاً على الإيراني علي دائي.

وقال رونالدو عبر "إنستغرام": "شكرًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومن الجيد دائمًا أن يتم الاعتراف بك على أنك محطم للأرقام القياسية العالمية، ودعونا نستمر في محاولة جعل الأرقام أعلى".

يذكر أن البرتغال تتصدر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيها صربيا.

ويحظى رونالدو بـ 337 مليون متابع عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فقط، وهو الأعلى مشاهدة في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news